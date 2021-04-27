В Ростовской области замедлились темпы строительства многоэтажек

Темпы сдачи многоэтажек в первом квартале в регионе снизились. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объем ввода многоэтажных домов в Ростовской области в первом квартале 2021 года замедлился. Темпы индивидуального жилищного строительства, наоборот, возросли. Об этом сообщает федеральная служба государственной статистики.

Служба подвела основные итоги жилищного строительства в Ростовской области за 1 квартал текущего года. Так, в первом квартале 2021 года в регионе построено 4,7 тысячи квартир общей площадью почти 458 тысяч квадратных метров.

При этом основная часть введенных в эксплуатацию зданий приходится на индивидуальное жилищное строительство – 317,5 тысячи квадратных метров (это около 70%). На многоквартирное строительство пришлось более 140 тысяч квадратных метров (30,7% построенного жилья на Дону).

С начала года высокий темп строительства жилья приходится на индивидуальные объекты (113% к показателям 2020 года), а объемы ввода в эксплуатацию многоэтажек, наоборот, сократились.

В первом квартале усилились темпы строительства в 23 муниципалитетах. Это Азов, Волгодонск, Гуково, Каменск, Новочеркасск, а также районы — Багаевский, Веселовский, Мясниковский, Неклиновский, Обливский, Пролетарский, Семикаракорский, Целинский и другие.

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