Донские пограничники поймали контрабандиста с партией сигарет на 3 млн рублей

Мужчине передали 17 тысяч пачек сигарет, его заметили и задержали Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по РО

На Дону задержали мужчину с партией сигарет на 3 млн рублей. Нелегальный груз ему передали с территории сопредельного государства. Теперь нарушитель ответит перед законом сразу по двум административным статьям, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемый - гражданин Украины. Сначала он вполне легально проехал через пункт пропуска, но потом свернул ближе к границе за товаром. Забрал 17,5 тысячи пачек сигарет и уже собирался скрыться, но его заметили пограничники. Это произошло в районе хутора Новоровенецкий.

Груз у злоумышленника забрали. Кроме административных протоколов, могут также завести уголовное дело. Сейчас этот вопрос решают, проводится расследование.

Также в этом месяце в Ростовской области поймали нарушителей с контрабандой на 4 млн рублей