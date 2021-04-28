В Ростове за экстремальное вождение наказали двух молодых «гонщиков»

Один из водителей нарушал ПДД уже 9 раз Фото: сайт ГУ МВД России по Ростовской области

В Ростове двое молодых людей возомнили себя гонщиками и пытались выполнить различные трюки прямо на проезжей части. Но это хулиганство не осталось безнаказанным - нарушителей вычислили и привали к ответу, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Так, 21-летнего водителя, который уже 9 раз до этого нарушал правила, оштрафовали на 12 тысяч рублей. Эти деньги он выплатит в том числе за управление машиной с неисправностями, повреждение дорог и езду без ремня безопасности.

25-летний водитель второй машины также ответит по административным статьям. Ему выписали штраф в 10 тысяч рублей.

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