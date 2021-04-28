В Ростовской области «День Победы» записали на жестовом языке

Пожилые люди увидят видеоподарок по Skype Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области специалисты по сурдопереводу «Службы-112» записали на жестовом языке песню «День Победы». Об этом сообщает сайт донского правительства.

9 мая детям войны, которые состоят в обществе глухих, сотрудники экстренной службы позвонят по Skype. Они поздравят пожилых людей своей песней, а также расскажут о сервисе видеовызова.

Эту функцию для людей с ограниченными возможностями начали внедрять еще в 2020 году. Для этого закупили специальную технику и оборудовали автоматизированные рабочие места. Запустить новый формат связи планируют в мае.

Ранее стало известно, что к системе "112" подключат диспетчерские службы ЖКХ