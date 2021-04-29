В Ростовской области в 1,6 раза вырос объем инвестиций в промышленность

Несмотря на пандемию, инвестиции в промышленность в донском регионе в 2020 году выросли в 1,6 раза по сравнению с годом ранее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объем инвестиций в предприятия, которые относятся к сфере промышленности и энергетики в Ростовской области в 2020 году увеличился в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом и составил 78,6 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава минпромэнерго региона Андрей Савельев.

- Положительная динамика обусловлена успешной реализацией инвестиционных проектов. В первую очередь это строительство ветропарков и локализация производства оборудования для ветроэнергетических установок. Их доля в общем объеме инвестиций по курируемым направлениям составляет почти половину объема, - сообщил глава минпромэнерго.

Также промышленный комплекс региона позволил не только строить ветропарки, но и создать производство современного оборудования для возводимых станций.

- Например, производство башен и гондол для ветрогенераторов в Волгодонске и Таганроге. Для реализации проекта используется механизм специнвестконтракта. Инвесторам предоставляются налоговые льготы, закреплённые на уровне регионального законодательства, - отметил Андрей Савельев.

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