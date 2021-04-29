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Происшествия29 апреля 2021 13:46

В Таганроге замначальника ж/д-станции получил за взятки 7,5 лет колонии

Руководитель брал с организаций деньги за ускоренную погрузку и уборку вагонов
Ангелина СКИБА
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Ранее по подозрению в получении взятки арестовали бывшего сотрудника МЧС

Ранее по подозрению в получении взятки арестовали бывшего сотрудника МЧС

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области заместитель начальника таганрогской станции Марцево получил за взятки 7 лет и 5 месяцев колонии строгого режима. Также он выплатит штраф в 3,5 млн рублей. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, с 2018 по 2019 год руководитель получил от разных организаций более 500 тысяч рублей. Эти деньги ему заплатили за ускоренную погрузку и уборку вагонов, а также приоритетное отношение при формировании ж/д составов.

Ранее по подозрению в получении взятки арестовали бывшего сотрудника МЧС. Его с поличным задержали силовики.

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