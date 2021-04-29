Анна Попова высоко оценила потенциал строящегося в Ростове инфекционного центра

По мнению Анны Поповой, больница должна стать базой для научных исследований Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 29 апреля, в Ростовскую область с рабочим визитом прибыла главный государственный санитарный врач страны Анна Попова. Она уже осмотрела строящуюся инфекционную больницу и отметила высокое качество подготовки проекта медучреждения, сообщает сайт правительства региона.

- Это уникальный центр, абсолютно новый, с соблюдением всех современных требований и с учетом всех уроков, что принесла нам пандемия, - подчеркнула руководитель Роспотребнадзора.

Анна Попова добавила, что с учетом возможностей Ростовского медуниверситета и передового опыта региона новая больница должна стать базой для научных исследований. Кроме того, по мнению главного санврача, на объекте будет действовать эффективная система санитарной безопасности.

Экскурсию по будущей больнице для Анны Поповой провел губернатор Василий Голубев. Он также обсудил с гостьей возможность создания детского отделения и ряда производственно-технологических корпусов.

На площадке центра возвели уже девять строений общей площадью в 33 тысячи квадратных метра. Сейчас работы ведут в двух последних корпусах. Работы выполнены на 90%.

Больницу начали строить в июне 2020 года. Первый этап должны завершить уже в этом году, к 1 июля 2021 года. На втором и третьем этапах возведут патологоанатомический, лечебно-консультативный и детский инфекционный корпусы. Полностью выполнить все работы планируют до конца 2024 года.