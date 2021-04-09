Подрядчик остудил почти полмиллиарда на возведение инфекционной больницы в Ростове

Больницу начали возводить в июне прошлого года. Фото: сайт правительства Ростовской области

АО «Ростовгражданпроект» отсудил у областного Минстроя 450 млн рублей на возведение инфекционной больницы в Ростове. Теперь смету должны увеличить до 3,6 млрд рублей. Кроме того, завершение работ перенесли на июль 2021 года. Иск подрядчика удовлетворил Арбитражный суд.

- Обращение удовлетворить полностью, во встречном иске отказать, - указано в электронной картотеке инстанции.

Больницу начали строить в июне прошлого года. В медучреждении на первом этапе планировали развернуть 200 коек, а на третьем еще 100 мест для детей. Сроки сдачи объекта переносились.

Накануне губернатор Василий Голубев ответил скептикам, сомневающимся в необходимости медучреждения. Глава региона подчеркнул, что раньше на Дону не было подобного центра, поэтому он окажется востребованным и после пандемии коронавируса.