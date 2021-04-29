Анна Попова назвала ровной и стабильной эпидситуацию по COVID-19 в Ростовской области

Василий Голубев заверил, что власти региона стараются соблюдать все требования Роспотребнадзора Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 29 апреля, губернатор Василий Голубев и главный санитарный врач России Анна Попова обсудили ситуацию с распространением COVID-19. Глава федерального Роспотребнадзора назвала обстановку в донском регионе стабильной.

- Очень важно, что вы удерживаете ситуацию стабильной и ровной. Показатели в Ростовской области ниже, чем в среднем по стране. Это хороший результат, - подчеркнула Анна Попова.

Также она добавила, что с наступлением тепла важно не допустить снижения ограничений и несоблюдения масочного режима. По словам Анны Поповой, выполнение этих требований позволит спокойно дойти до летнего периода и организовать отдых и для детей, и для взрослых.

В ответ Василий Голубев заверил, что власти региона стараются соблюдать все требования и рекомендации Роспотребнадзора.

Сегодня же главный санитарный врач страны Анна Попова осмотрела в Ростове строящуюся инфекционную больницу