В Ростове пасхальные службы проведут с соблюдением всех санитарных норм

Пасха - один их самых важных православных праздников Фото: Иван ВИСЛОВ

В ночь с 1 на 2 мая в 56 храмах Ростова состоятся пасхальные богослужения. Их проведут с учетом всех санитарных норм. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

- В храмах, где ожидается большое количество прихожан, организуют термометрию. Будут следить за социальной дистанцией и соблюдением масочного режима, - говорится в сообщении.

Праздничные службы начнутся в 23 часа ночи и завершатся примерно в 3 часа утра. До этого же времени продлят работу общественного транспорта. Предполагается, что на линиях будут курсировать не менее 255 машин.

Пасха - один их самых важных православных праздников. Верующие отмечают воскресение Иисуса Христа и окончание самого строгого Великого поста, который длился около 40 дней.