Хакеры попытались отправить нацистов на акцию «Бессмертный полк» в Ростове

В этом году акция пройдет в онлайн-режиме. Фото: правительство РО.

Хакеры попытались отправить нацистов на «Бессмертный полк онлайн» в Ростове. Об атаке на сайт сообщил руководитель донского отделения акции Андрей Кудряков.

По словам Кудрякова, неизвестные подписали фотографии погибших солдат Красной армии именами нацистов. Так, под портретами появились имена Гейнца Гудериана и Йозефа Геббельса.

— Ночью начались атаки на наш Бессмертный полк онлайн. Ничего кроме омерзения это не вызовет! А мы свой полк отстоим! — высказался о случившемся собеседник.

Напомним, в этом году акция «Бессмертный полк» будет проходит в онлайн-режиме. Желающим принять участие нужно до 7 мая зарегистрироваться на сайте «Банк Памяти», а также в приложениях в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Трансляция «Бессмертного полка» начнется в 15.00 во всех регионах страны.

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