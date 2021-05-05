Экс-главу администрации Новочеркасска приговорили к штрафу за взяточничество

Игорю Зюзину вынесли приговор в Октябрьском районном суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина осудили по делу о взятке. Приговор вынес Октябрьский районный суд, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным издания, Зюзину назначили штраф в размере 3 миллиона рублей. Суд также лишил его права занимать определенные должности.

Напомним, экс-главу администрации Новочеркасска задержали в 2019 году. Игорь Зюзин совершил преступление в 2017 году, когда был мэром города Зверево. По данным следствия, он по предварительному сговору с заместителем Альбиной Порошиной получил взятку в размере 2,6 миллиона рублей от руководителя местной фирмы. За вознаграждение они гарантировали предпринимателю беспрепятственно принять работы, которые выполнялись в рамках госконтракта.

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