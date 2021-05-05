Экс-главу администрации Новочеркасска приговорили к штрафу за взяточничество

Игорю Зюзину вынесли приговор в Октябрьском районном суде.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Экс-главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина осудили по делу о взятке. Приговор вынес Октябрьский районный суд, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным издания, Зюзину назначили штраф в размере 3 миллиона рублей. Суд также лишил его права занимать определенные должности.
Напомним, экс-главу администрации Новочеркасска задержали в 2019 году. Игорь Зюзин совершил преступление в 2017 году, когда был мэром города Зверево. По данным следствия, он по предварительному сговору с заместителем Альбиной Порошиной получил взятку в размере 2,6 миллиона рублей от руководителя местной фирмы. За вознаграждение они гарантировали предпринимателю беспрепятственно принять работы, которые выполнялись в рамках госконтракта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава администрации Новочеркасска попался на взятке в 2,5 млн рублей
В отношении Игоря Зюзина возбуждено уголовное дело. (Подробности)