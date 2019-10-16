Глава администрации Новочеркасска попался на взятке в 2,5 млн рублей

В Новочеркасске в центре скандала оказался сити-менеджер Игорь Зюзин. Главу администрации казачьей станицы заподозрили в коррупции.

- Он был задержан после получения крупной взятки, сумма которой превышает 2,5 млн рублей, - рассказал источник в правоохранительных органах Ростовской области. - Был доставлен в следственный отдел. Насколько известно, этим делом занимается даже не региональный следком.

В отношении высокопоставленного чиновника возбудили уголовное дело. Интересно, что полгода назад на взятке погорел Сергей Басакевич - правая рука сити-менеджера Игоря Зюзина. Он курировал реконструкцию трамвайных путей, которые согласился принять у подрядчика с особым условием.

- За покровительство в принятии работ, предусмотренных муниципальным контрактом, предмет которого - ремонт участка трамвайного пути с привязкой к опорам контактной сети, - рассказали в СУ СК России по РО.

В договоренность вмешались сотрудники ФСБ, которые зашли в кабинет сразу после того, как деньги были переданы. Позже выяснилось, что чиновник настолько был уверен в своей безнаказанности, что открыто говорил о взятке по телефону, а взятку попросил принести прямо в кабинет. Через некоторое время Игорь Зюзин принял решение уволить своего заместителя, с которым, кстати, до должности в Новочеркасске вместе работал в администрации Октябрьского сельского района Ростовской области.

НАША СПРАВКА

Игорь Зюзин родился 24 марта 1965 года в городе Шахты Ростовской области, имеет диплом Азово-Черноморского института механизации сельского хозяйства (специальность «Механизация сельского хозяйства», и Белгородского университета потребительской кооперации («Юриспруденция»). За его плечами 20-летний стаж на различных должностях, в частности, с 1997 по 2013 год был заместителем и первым заместителем главы администрации Октябрьского района, затем четыре года руководил городом Зверево, а 9 декабря 2017 года стал главой администрации Новочеркасска.

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