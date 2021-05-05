На нескольких улицах в центре Ростова ограничат движение

В Ростове-на-Дону на нескольких центральных улицах ограничат движение транспорта. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

17 МАЯ — 31 ОКТЯБРЯ

Где: по улице Седова — на участке от Седова, 6/3 до проспекта Соколова: по переулку Журавлева — на участке от Седова до улицы Нижнебульварной.

20 МАЯ — 31 ИЮЛЯ

Где: по проспекту Богатяновский Спуск — на участке от улицы Седова до проспекта Богатяновский Спуск, 1А; по улице Пушкинской — на участке от Пушкинской, 77 до пересечения с переулком Соборным; по улице Катаева — улице Локомотивной — на участке от переулка Озимого, 3 до Локомотивной.

Причина: модернизация тепловой магистрали

20 МАЯ — 30 ИЮЛЯ

Где: по улице 16-я Линия — на участке от улицы Ченцова до улицы Налбандяна

Причина: строительство водопровода

Ранее «КП» публиковала полный список улиц, на которых будут ограничивать проезд в мае.