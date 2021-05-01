Ограничения движения в Ростове-на-Дону в мае 2021: где и когда

Ограничения движения в Ростове-на-Дону в мае 2021.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Ограничения движения в Ростове-на-Дону в мае 2021 затронут десятки улиц. «КП» собрала всю информацию о том, где будут запрещать проезд с 1 по 31 мая.
Ранее мы уже писали, как ограничат движение 1 мая в День труда и 9 мая в День Победы. Однако перекрывать дороги будут и другие дни.
3 МАЯ — 14 ОКТЯБРЯ
Где: улица Раздорская, 2А
Причина: строительные работы на участке
5 МАЯ — 14 ОКТЯБРЯ
Где: улица Пушкинская, 97
Причина: въезд и выезд строительной техники на улице Максима Горького, 98
14 МАЯ — 1 СЕНТЯБРЯ
Где: участок улицы Раздорской от ул. Казахская до ул. Фурмановская
Причина: ремонт дороги
20 МАЯ — 31 ИЮНЯ
Где: участок проспекта Богатяновский спуск от улицы Седова до пр. Богатяновский спуск, 1А.
Причина: модернизация тепловой магистрали
Где: улица Пушкинская — от Пушкинской, 77 до пересечения с переулком Соборным; переулок Соборный в створе пересечения с Пушкинской
Причина: модернизация тепловой магистрали
Где: улица Катаева — улица Локомотивная — на участке от переулка Озимого до Локомотивной улицы.
Причина: модернизация тепловой магистрали
20 МАЯ — 30 ИЮНЯ
Где: ул. 16-я Линия, на участке от улицы Ченцова до улицы Налбандяна
17 МАЯ — 31 ОКТЯБРЯ
Где: ограничения на участках улицы Седова от ул. Седова до улицы Нижнебульварной и от ул. Седова, 6/3 до проспекта Соколова. Будет также прекращен проезд на участке от проспекта Соколова до переулка Крепостного.
Причина: модернизация тепловой магистрали
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