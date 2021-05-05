Сам бы сдался: Баста ответил на объявление в розыск на Украине

Баста прокомментировал сообщения о том, что его объявили в розыск на Украине. Рэпер высказался об инциденте во время прямого эфира с подписчиками.

Напомним, бывший глава одесского «Правого сектора»* (запрещенная в России организация, - прим. автр.) выступил против концертов Басты на Украине. Более того, он призвал подписчиков следить за перемещениями музыканта. Информаторам он пообещали вознаграждение в 1 000 долларов.

Официально Баста так и не сообщил, планирует ли концерты на Украине. Однако во время разговора с подписчиками прокомментировал ситуацию. На сообщения о розыске музыкант отреагировал шуткой.

— Я бы сам пришел, если бы можно было сдаться за «косарь», — высказался Василий Вакуленко.

*Запрещенная в России организация

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине объявили награду за информацию о местоположении Басты

Тем, кто проследит за рэпером, обещают заплатить тысячу долларов. (Подробности)