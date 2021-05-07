В Аксае на улице Ленина произошло смертельное ДТП

Водителям напоминают: около пешеходных переходов нужно снижать скорость Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Аксае на улице Ленина водитель Hyundai i20 сбил насмерть 64-летнюю женщину. После этого машина слетела в дороги и врезалась в деревья. Авария произошла 6 мая, около 21.10, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, женщина попала под колеса иномарки на «зебре». Сейчас автоинспекторы уточняют обстоятельства ДТП. Водителям напоминают: около пешеходных переходов нужно снижать скорость, также следует быть предельно внимательными и осторожными.

В тот же день уже в Батайске произошла еще одна смертельная авария с участием автомобиля Hyundai и мотоцикла Suzuki.