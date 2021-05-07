Сергей Косинов: «В Ростове на площади Ленина нельзя ничего строить»

Предварительный проект здания на Ленина. Фото:соцсети

В Ростове на площади Ленина нельзя ничего строить, там должен быть фонтан. Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат донского Заксобрания Сергей Косинов. Он также опубликовал предполагаемое доказательство своих слов – «акт государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны памятника Ленину».

То есть спасти территорию от застройки, по мнению чиновника, возможно - в пределах охранной зоны памятника не должно быть других объектов.

- Нам с Александром Кожиным [ред. – глава регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников и культуры] удалось "раскопать" этот документ, сделанный за бюджетные деньги, по заказу управления культуры города в декабре 2017 года. Перед гостиницей нельзя строить ничего, там должен быть фонтан. Юристы уже работают. Думаю, есть все основания отбиться от торгового центра на площади Ленина, - написал Сергей Косинов.

Предполагается, что на указанной территории могут построить двухэтажный магазин, первоначальный проект здания уже готов. Участок бизнесмену перепродали за 160 млн рублей. Ранее на том же месте планировали возвести многоквартирный дом.