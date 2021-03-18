Сити-менеджер Ростова объяснил, почему нельзя построить фонтан на Ленина вместо магазина

Предварительный проект здания на Ленина. Фото:соцсети

На площади Ленина ростовчане не увидят долгожданный фонтан, зато там появится торговый комплекс. После решения администрации города земельный участок передали бизнесменам.

- В противном случае инвестиционная привлекательность города может упасть, - говорит глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. - Инвестор должен быть уверен в защите, в том, что городские власти будут оказывать какую-то поддержку.

Проблема с земельным участком возле площади Ленина возникла несколько лет назад. Один из прежних собственников решил строить на этом месте многоквартирный дом. Но администрация города выступила против. Участок был перепродан другому бизнесмену за 160 миллионов. Теперь запретить строительство здания на этой земле, по словам сити-менеджера, невозможно.

Что именно будут продавать в магазинах торгового комплекса пока непонятно, но предварительная версия проекта уже появилась. Возле гостиницы появится двухэтажный магазин со стеклянными стенами.

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