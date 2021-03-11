В Ростове появится новый фонтан на проспекте Ленина

В Ростове в скором времени на площади Ленина появится магазин, фонтаны и озеленение

В донской столице, наконец, окончились судебные тяжбы между городом и собственником земельного участка ООО «Московская строительная компания», которые длились ровно год.

В январе 2018 года Арбитражный суд признал незаконным отказ городской мэрии выдать разрешения на строительство 22-этажного дома с торговым центром и офисными помещениями. Власти обжаловали это решение, и в декабре 2018 решение о строительстве многоэтажки в этом месте было отменено.

Новые собственники земли приняли решение построить в этом месте магазин. Городская администрация установила максимальную высоту строения – не выше двух этажей, причем этажность должна быть решена террасами. Таким образом, в скором времени на площади Ленина появится магазин, вокруг него будет зеленая зона и два фонтана. Здание, по проекту, будет облицовано современными навесными панелями в сочетании с витражами. В конце декабря прошлого года частный инвестор получил разрешение на строительство и в ближайшее время сможет приступить к реализации данного проекта.

- Вообще благоустройству застраиваемых территорий сейчас уделяется повышенное внимание. У нас жаркий климат поэтому горожане любят отдыхать у фонтанов. Согласно проектам, они располагаются в специально отведенных для этого местах. К примеру, в прошлом году появился интерактивный фонтан в парке Левобережном, в этом году - в планах привести в порядок фонтан на Театральной площади, реконструировать фонтан у Публичной библиотеки. Причем, это будут современные, технологичные решения, - отметил заместитель главы администрации города по строительству и архитектуре Андрей Дикун.

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