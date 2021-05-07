Бросила ребенка на улице и ушла: на Дону будут судить 46-летнюю ростовчанку

Ростовчанка ответит перед законом сразу по двум уголовным статьям Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове будут судить 46-летнюю женщину, которая оставила своего маленького сына на улице. Жительницу южной столицы могут лишить родительских прав, мальчик сейчас находится в больнице, рассказали в областной прокуратуре.

- В апреле 2021 года подозреваемая оставила своего 4-летнего малыша без еды и верхней одежды на улице в опасном для его жизни состоянии. Ребенка обнаружил случайный прохожий, - пояснили в ведомстве.

Также в прокуратуре считают, что горе-мать жестоко обращалась с малышом и плохо хорошо его кормила. Уже завели уголовное дело. Ростовчанка ответит перед законом сразу по двум статьям - «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее в Морозовске задержали подозреваемого в похищении 5-летней девочки. По данным Следкома, пьяный мужчина держал малышку в заброшенном здании.