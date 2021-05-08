Связали женщину и украли деньги: донские полицейские поймали троих налетчиков

Налетчиков арестовали после того, как они забрали у женщины 40 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Донские полицейские задержали троих подозреваемых в разбое. В полиции считают, что мужчины ворвались в дом к жительнице Зерноградского района, связали ее и похитили деньги. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Налетчиков арестовали после того, как они забрали у женщины 40 тысяч рублей. Однако позже, уже во время расследования, выяснилось, что злоумышленники ограбили жертву уже во второй раз.

До неудачной попытки банда вынесла из квартиры больше миллиона рублей. С того времени мужчинам казалось, что они присвоили далеко не все богатства, поэтому они решились на второй грабеж. Однако новая попытка не принесла преступникам большой суммы.

Теперь двое батайчан 56 и 30 лет, а также 35-летний ростовчанин ответят перед законом по уголовной статье. Им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы и крупный штраф.

Ранее после звонка афериста жительница Таганрога потеряла полмиллиона рублей