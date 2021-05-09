В ростовском Параде Победы задействуют более 3 тысяч человек

В шествии примут участие 2 220 представителей Вооруженных Сил Фото: сайт министерства обороны России

Сегодня, 9 мая, в 10 часов в Ростове начнется Парад Победы. В нем примут участие более 3 тысяч человек, в том числе 2 220 представителей Вооруженных Сил. Об этом напомнили в пресс-службе Южного военного округа.

По Театральной площади в составе пеших расчетов пройдут бойцы 150-й мотострелковой дивизии, связисты, служащие 4-й армии ВВС и ПВО, моряки. Также в центре донской столицы маршем пройдут расчеты погрануправления ФСБ и батальоны Национальной гвардии. Возглавят шествие барабанщики Белокалитвинского кадетского корпуса имени Матвея Платова.

Также зрители увидят около 70 единиц военной техники, в том числе легендарные танк Т-34 и реактивную установку БМ-13 «Катюша». При этом впервые в состав механизированной колонны включат бронеавтомобили военной полиции КамАЗ «Патруль», машины технической разведки МТР-К «Тайфун-К» и санитарные автомобили КамАЗ-53949 «АС-Линза».

В воздушной части Парада задействуют 45 самолетов и вертолетов. Демонстрационный полет состоится в небе над Театральной площадью. Пролетят крылатые Ту-134, Ан-26, Су-24М, Су-30СМ и винтокрылые Ми-26, Ми-8, и Ка-52.

Зрителей будут пускать до 9.45, после этого времени все подходы перекроют. Пропустят на площадь только 2 тысячи человек, у всех должны быть при себе защитные маски. Вход - со стороны Крепостного, Театрального, Закруткина, Советской и парка имени Октябрьской Революции.