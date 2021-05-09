В Ростове-на-Дону песню «День Победы» исполнили на языке жестов

Песню "День Победы" исполнили на языке жестов. Фото: пресс-служба областного правительства

В донской столице 9 мая операторы-дактилологи областной «Службы-112» впервые опробовали новый сервис видеовызова. Специалисты по скайпу позвонили детям войны – членам областного общества глухих. Сотрудники оперативной службы вначале рассказали своим онлайн-собеседникам о новой услуге, а потом на языке жестов исполнили песню «День Победы».

Первой поздравления приняла жительница Аксайского района Александра Долгая, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В 1942 году маленькая Александра с мамой и старшим братом пряталась в лесах Брянской области от фашистских карателей, которые заживо сожгли жителей ее родной деревни за помощь партизанам. Там девочка заболела тифом, в результате чего лишилась слуха.

Сегодня Александра Николаевна отмечала праздник в кругу большой семьи: у нее трое детей, четверо внуков и правнук.

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