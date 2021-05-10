В Ростове-на-Дону салют с Театральной площади увидели не все

Салют в Ростове прогремел в 22.00 9 мая. Фото: пресс-служба городской администрации

Празднования Дня Победы в донской столицы по традиции завершилось торжественным салютом. За его организацию и запуск отвечал штаб Южного военного округа. Залпы прогремели в 22.00.

Запускали салют с левого берега Доне недалеко от стадиона «Ростов Арена».

По традиции, сотни ростовчан пришли на Театральную площадь, чтобы посмотреть на фейерверк. Однако в этом году с площади салют было практически не видно. Это не понравилось тем, кто присутствовал на «Театралке» накануне вечером. Свое недовольство люди высказали в социальных сетях.

А вот парк Левобережный оказался прекрасной площадкой для наблюдения за салютом.

«КП-Ростов-на-Дону» вела прямую трансляцию с запуска салюта. Посмотреть, как это происходило, можно здесь.

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