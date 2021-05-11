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Происшествия11 мая 2021 10:32

На въезде в Ростов произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

Очевидцы сообщают, что водитель общественного транспорта не справился с управлением
Ангелина СКИБА
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Информации о пострадавших не поступало Фото: соцсети

Информации о пострадавших не поступало Фото: соцсети

На въезде в Ростов перед Темерницким мостом произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщают очевидцы, также в соцсетях уже появились фотографии с места происшествия.

Предварительно, водитель направлялся в сторону проспекта Сиверса, он не справился с управлением и врезался в ограждение и фонарный столб.

Информации о пострадавших не поступало. Сейчас на месте аварии работают автоинспекторы. В отделе пропаганды УГИБДД произошедшее пока не комментируют. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», заторов в районе ЧП на нет.

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