На въезде в Ростов произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

Информации о пострадавших не поступало Фото: соцсети

На въезде в Ростов перед Темерницким мостом произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщают очевидцы, также в соцсетях уже появились фотографии с места происшествия.

Предварительно, водитель направлялся в сторону проспекта Сиверса, он не справился с управлением и врезался в ограждение и фонарный столб.

Информации о пострадавших не поступало. Сейчас на месте аварии работают автоинспекторы. В отделе пропаганды УГИБДД произошедшее пока не комментируют. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», заторов в районе ЧП на нет.

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