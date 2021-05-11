Ученые измерили радиоактивность пыли на улицах Ростова

Всего научные изыскания провели в трех городах России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На улицах Ростова измерили радиоактивность пыли. Ученые пришли к выводу, что все показатели сейчас находятся в пределах нормы и городская грязь «имеет преимущественно природное, а не техногенное происхождение». Результаты исследования со ссылкой на журнал Atmosphere опубликовали на одном из российских научных порталов.

- Альфа- и бета-активности радионуклидов в поверхностных наносах говорят о том, что материал отложений имеет природное происхождение, - говорится в тексте статьи.

Также поясняется, что всего научные изыскания провели в трех городах России - в местах, которые представляют разные климатические зонах. Так, в Ростове и Нижнем Новгороде отобрали пробы пыли, а в Екатеринбурге проверили песок. Образцы собирали на парковках, обочинах дорог и на территориях внутридворовых проездов.

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