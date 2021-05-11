18,9 тонн сметаны и сыров не пропустили из Ростовской области в Украину

Товары разрешат вывозить только после устранениях всех недочетов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из Ростовской области в Украину с 6 по 10 мая не пропустили 18,9 тонн молочной продукции. На этот раз речь идет о партиях сметаны и сыров, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Как пояснили в ведомстве, машины с грузом остановили на территории пункта пропуска «Весело-Вознесенка». Дело в том, что владелец не оформил на продукты электронные ветеринарные документы. Это считается грубым нарушением. Был составлен акт, доставить товары в пункт назначения разрешат только после устранениях всех недочетов.

Похожая ситуация произошла в конце марта этого года. Тогда из-за ошибок в накладной на сопредельную территорию запретили вывозить 15 тонн йогуртов и сливок. А еще раньше под запретом оказались 250 инкубационных яиц и 100 утят.