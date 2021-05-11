В Ростовской области нашли брошенное авто с контрабандой на 660 тысяч рублей

Преступник перевез из Украины в Россию 3 980 пачек сигарет Фото: сайт Южного таможенного управления

На Дону в районе города Гуково нашли «ВАЗ» с контрабандой на 660 тысяч рублей. В машине было 10 картонных коробок с сигаретами, всего - 3 980 пачек. Уже возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

В ведомстве уточнили, что груз перевезли из Украины в Россию. Преступник сначала ехал около границы, старательно объезжая все автомобильные пункты пропуска, а потом бросил свое авто с товаром и сбежал. Возможно, понял, что его заметили.

Если мужчину поймают, он может попасть в тюрьму на срок от трех до семи лет. Также в этом случае могут выписать крупный штраф.

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