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Общество11 мая 2021 17:21

Ростовский радиорынок на Лендворце намерены закрыть с 1 июня

По словам владельцев торговых точек, они уже получили соответствующие уведомления
Ангелина СКИБА
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Предварительно известно, что освободившуюся территорию собственник планирует продать

Предварительно известно, что освободившуюся территорию собственник планирует продать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовский радиорынок на Лендворце намерены закрыть в начале лета. Об этом стало известно сегодня, 11 мая. По словам владельцев торговых павильонов, они уже получили соответствующие уведомления.

- Да, действительно. Нам выдали такие уведомления. Буквально за месяц до срока, до 1 июня. Это небольшой промежуток времени на подготовку. Аренду нам продлевать не будут, - подтвердил владелец одной из точек журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Предварительно известно, что освободившуюся территорию собственник планирует продать. При этом в городской администрации прокомментировали, что повлиять на ситуацию не могут, так как радиорынок является частной территорией.

- Управление торговли к этому отношения не имеет. Если его закрывают, то это исключительно решение собственника, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Сейчас также в нелегком положении находятся предприниматели, которые раньше работали на рынках в Аксайском районе. Часть из них уже переехали на новые территории. Власти предоставили пострадавшим торговцам более 8 тысяч свободных мест.