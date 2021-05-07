Предпринимателям из Аксайского района предложили 8,6 тысяч торговых мест в Ростове

По состоянию на 6 мая, в городе доступно 8 676 свободных торговых мест Фото: Александр РОГОЗА

Предпринимателям, которые раньше торговали в Аксайском районе, донская столица на льготных условиях предоставит более 8 тысяч мест. Кроме того, городские власти за 10 дней уже развернули три постоянных универсальных ярмарки, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- По состоянию на 6 мая, в городе есть 8 676 свободных торговых мест, в том числе 4 675 мест на 9 рынках, 2 111 мест в 3 торговых комплексах, 1 121 место на 3 постоянно действующих ярмарках, 769 мест на 6 земельных участках, находящихся в частной собственности, - рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Так, например, на территории ТК «Димбо» и рынке «Лидер» для продавцов доступно 1 030 и 2 тысячи квадратных метров соответственно. Ярмарки работают на Текучева, Жданова и Шолохова (это район старого аэропорта).

На последней из указанных площадок торговлю открыли еще 1 мая, сейчас там из 1 424 мест свободно около 820. По данным властей, за порядком на месте следят правоохранители. Также власти немного изменили схему движения транспорта, и теперь автобусы № 7 и 93 останавливаются в непосредственной близости от аэровокзала.

Пострадавшие предприниматели могут обратиться с любыми вопросами по телефону «горячей линии» - +7-989-712-30-99. Также о свободных местах можно узнать на специальной карте.

Ранее стало известно, что в донском регионе создадут реестр предпринимателей с аксайских рынков. Вместе с тем власти прокомментировали информацию о резком росте цен на продукты после закрытия торговых точек.