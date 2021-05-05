В Ростове прокомментировали резкий рост цен после закрытия аксайских рынков

Рейды на аксайских рынках прошли 27 апреля. Фото: Александр РОГОЗА

После закрытия аксайских рынков ростовчане заметили резкий рост цен на овощи и фрукты. Жители начали публиковать жалобы в соцсетях, в том числе на официальных страницах донских властей.

— Спасибо за снос! Теперь покупаем на рынке овощи и фрукты по ценам Крайнего Севера. Хорошая помощь населению, — написала одна из жительниц города.

После жалобы женщине пришли разъяснения от пользователя, представившегося сотрудником областного департамента потребительского рынка. В ответе говорится, что резкого скачка цена в области не было.

— Возможно, некоторое изменение цен произошло в связи с тем, что некоторые торгующие предприниматели хотят компенсировать издержки, — поясняется в сообщении.

Напомним, массовые рейды на аксайских рынках прошли 27 апреля. После этого их признали незаконными, а торговцев попросили покинуть павильоны. В настоящее время предприниматели овощного рынка переехали на территорию старого аэропорта.