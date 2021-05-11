Ростовчане почтили память погибших детей в Казани

На земле из свечей выложили слово "Скорбим"

Сегодня, 11 мая, жители Ростова-на-Дону почтили память погибших детей из Казани. Люди возложили цветы к месту, которое для этого местные власти организовали в центре парка Горького. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Специальные урны почти сразу заполнились красными гвоздиками. На плитке выложили свечи в виде слова "Скорбим". Соболезнования родителям и родственникам погибших выразил и глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Напомним, 11 мая в Казани случилась шокирующая трагедия. 19-летний парень зашел в школу №175 с охотничьим ружьем и открыл беспорядочную стрельбу. В результате погибли не только взрослые, но четверо мальчиков и три девочки. Все они учились в восьмом классе на третьем этаже школы. Также пострадали 18 детей и трое взрослых. Их госпитализировали.

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