В серьезном ДТП под Батайском погиб человек, еще трое пострадали

Легковушка оказалась между двух большегрузов Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Аксайском районе, под Батайском, произошло серьезное ДТП с погибшим и тремя пострадавшими. Об этом сегодня, 12 мая, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Как пояснили в ведомстве, на трасе фура марки Scania влетела в Lada Priora и грузовик Mercedes-Benz Actros. Пострадали все, кто находился в легковушке. Это случилось вчера, около 18 часов. Сейчас проверку еще проводят, автоинспекторы выясняют все причины и обстоятельства трагедии.

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