Теперь Минприроды и местные власти должны регулярно отчитываться о принятых мерах Фото: сайт правительства Ростовской области

Василий Голубев взял под личный контроль ситуацию с загрязнением реки Темерник в Ростове. Теперь Минприроды и местные власти должны регулярно отчитываться о принятых мерах. Об этом сообщил сам глава региона в эфире одного из областных телеканалов.

- Дал поручение незамедлительно и очень детально погрузиться в эту тему, не допуская никаких несанкционированных сбросов. В ином случае очистные сооружения просто не будут выполнять свою функцию, - сказал Василий Голубев.

Также губернатор подчеркнул, что без решения этой проблемы нельзя планировать развитие парковой зоны на берегах реки. По мнению Василия Голубева, нарушители должны нести ответственность за сбросы отходов, а контролировать обстановку обязаны полицейские и иные органы.

- С этим надо разобраться. А если ещё кто-то подскажет, что за автомобили производят несанкционированные сбросы, поверьте, мы отреагируем очень быстро, - пообещал Василий Голубев.

Ранее в соцсетях жители микрорайона Суворовский пожаловались на загрязнение Темерника и сообщили, что очистные уже не справляются со своей функцией.

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