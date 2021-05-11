"Надо быть внимательными": Василий Голубев рассказал, что делать во избежание повторения казанских событий

Василий Голубев рассказал, как избежать несчастий в школах. Фото: программа "О главном"
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в прямом эфире программы "О главном" поделился своим мнением по поводу того, какую работу нужно провести в регионе, чтобы избежать повторения событий, произошедших в казанской школе.
По мнению главы региона, в первую очередь нужно быть внимательным абсолютно всем.
- В первую очередь надо быть внимательными тем, кто занимается вопросами обеспечения безопасности, персоналу и работникам школ, родителям и властям в каждом муниципальном образовании, - высказался Василий Голубев.
Кроме того, губернатор заявил, что за безопасностью детей необходимо следить вне зависимости от места их пребывания.
После этого глава региона в прямом эфире выразил соболезнования семьям погибших при перестрелке в казанской школе.
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