14 мая отменят шесть электричек «Ростов – Таганрог»

После капремонта на железной дороге график пригородных составов вновь восстановят Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

14 мая на один день отменят шесть поездов, курсирующих по маршруту «Ростов – Таганрог». Также изменится расписание ряда электричек. Это произойдет из-за капитального ремонта на перегоне Морская – Синявская. Информация об этом появилась на сайте ОАО «РЖД».

- По завершению работ график движения пригородных составов вновь восстановят, - говорится в сообщении.

Ранее на портале «КП - Ростов-на-Дону» опубликовали карту остановок и подробное график движения электричек на май 2021 года.