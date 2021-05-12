В Ростовской области планируют открыть более 100 пляжей

В Ростове с 1 июля можно будет отдохнуть на трех пляжах Фото: Павел КЛОКОВ

В Ростовской области в этом году планируют открыть более 100 пляжей. Сейчас их готовят к началу купального сезона. Об этом сообщает сайт донского правительства со ссылкой на директора департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Сергея Панова.

- Получено уже более 50 заявок на проведение обследования и очистки дна пляжей. Водолазы к этому моменту осмотрели свыше 20 аквазон. Особое внимание уделяется подготовке мест отдыха детей, - рассказал Сергей Панов.

В Ростове с 1 июля можно будет отдохнуть на трех пляжах. Территории отдыха подготовят на Северном, в районе улицы Капустина, на левом берегу Дона и Зеленом острове.