Пробки в Ростове-на-Дону на утро 13 мая: загруженность дорог оценена в шесть баллов

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 13 мая зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Доватора, Мадояна, Мичурина, Портовая, 3-я Баррикадная, Профсоюзная и Интернациональная.

В центре водители вынуждены стоять на улице Красноармейской, улице Варфоломеева, улице Шеболдаева, проспекте Михаила Нагибина, переулке Ашхабадском и на улице Цезаря Куникова. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавиловва, Дачная, Зоологическая и Особенная.

На Северном пробки скапливаются на проспекте Космонавтов, улице Волкова, улице Фурмановской, улице Штахановского, улице Обсерваторной и улице Бодрой.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, Киргизская, Троллейбусная и Менжинского.

На Сельмаше заторами скованы проспект Шолохова и улица 14-я Линия.

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