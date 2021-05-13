Города с высоким уровнем загрязнения воздуха назвали в Ростовской области

Основные источники выбросов - крупные промышленные предприятия и транспорт Фото: сайт Минприроды РО

В Ростовской области случаев экстремального загрязнения воздуха не регистрировали. Однако высокий уровень влияния на окружающую среду все же наблюдают в Ростове и Новочеркасске. В остальных населенных пунктах загрязнение классифицируют как повышенное или низкое. Об этом сообщил глава Минприроды региона Михаил Фишкин.

- Основные источники выбросов - крупные промышленные предприятия и транспорт, - пояснил чиновник.

При этом, по словам Михаила Фишкина, по «охвату мониторингом донской край занимает лидирующую позицию в ЮФО». Сейчас в регионе работают 18 стационарных постов, 7 из которых находятся в Ростове.

Ранее ученые измерили радиоактивность пыли на улицах донской столицы. В лабораториях исследовали пробы, которые собрали на парковках и обочинах дорог.