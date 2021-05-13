Студенты ЮФУ встретились с космонавтом Александром Лазуткиным

Исследователь подчеркнул важность здорового образа жизни Фото: пресс-служба ЮФУ

Студенты Южного федерального университета встретились с российским космонавтом Александром Лазуткиным. Об этом сегодня, 13 мая, рассказали в пресс-службе донского вуза.

Общение провели в смешанном формате. Часть слушателей находились непосредственно в зале - все проходило в главном корпусе университета, а остальные следили за происходящим по видеотрансляции.

Александр Лазуткин рассказал молодежи о своем длительном и опасном полете. В феврале 1997 года астронавта отправили в космос. В общей сложности на корабле «Союз ТМ-25» и орбитальном комплексе «Мир» он провел 184 дня и 22 часа.

Причем за время полета произошло небывалое количество нештатных ситуаций, в том числе вспыхнул пожар и даже боролись с разгерметизацией станции. Утечка воздуха тогда случилась из-за столкновения с кораблем «Прогресс».

Вспоминая об этом путешествии исследователь подчеркнул важность физической подготовки. Он отметил, что всегда нужно следить за своим здоровьем и здоровьем окружающих.

Ранее в ЮФУ произошло небольшое ЧП - в одном из корпусов рухнул потолок. Причины инцидента сейчас выясняет прокуратура