Спортивные площадки во дворах ростовчан отремонтируют в ближайшее время

В донской столице большой упор делается на развитие спорта
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко обрадовал горожан отличной новостью. Как рассказал сити-менеджер в своем аккаунте в «Инстаграме», принято решение отремонтировать дворовые площадки, на которых горожане смогут заниматься спортом под руководством инструкторов.
- Мы провели инвентаризацию и составили список из двух десятков спортивных площадок, которые приведем в порядок в ближайшее время. На эти цели из бюджета выделено более 60-ти миллионов рублей, - написал на своей странице в социальных сетях Алексей Логвиненко.
В ближайшее время работы начнутся на площадках, расположенных на проспекте Соколова, 20-й Линии и на улице Пушкинской.
Алексей Логвиненко также отметил, что спорт должен быть доступен всем.
Напомним, что 2021 год объявлен в Ростове годом спорта. В связи с этим в донской столице запланирован целый ряд мероприятий.
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