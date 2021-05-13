В Ростовской области за гибель подростка будут судить гендиректора стройфирмы

В Ростовской области за гибель подростка будут судить гендиректора строительной организации. Женщина ответит перед законом по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ со смертельным исходом». Об этом сегодня, 13 мая, сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, в мае прошлого года юношу допустили к работе на стройке без обучения и инструктажа. У него также не было при себе средств индивидуальной защиты.

Во время демонтажа на молодого человека упал металлический фрагмент конструкции. От полученных травм пострадавший скончался. Трагедия произошла в городе Миллерово.

Накануне в Ростове за жестокое убийство осудили мужчину и женщину. Бандиты расправились с новым знакомым, который похвастался крупной суммой денег. За это они получили 17 лет и 21 год тюрьмы.