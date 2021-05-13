Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 13 мая: автомобилистам предстоит постоять в шестибалльных пробках

Вечерние пробки в Ростове
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 13 мая: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.
Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, проспекте Ленина, проспекте Михаила Нагибина, улице Максима Горького, улице Шаумяна и проспекте Театральном.
Движение также затруднено на улицах Зоологическая, Доватора, Лесопарковая, Малиновского и улице Каширская. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Цезаря Куникова и Шеболдаева, а также по проспекту Королева.
В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орбитальная, Орская, Вятская, Киргизская, Белорусская, Троллейбусная и Менжинского. Кроме того, с трудом можно проехать и по проспекту Шолохова.
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