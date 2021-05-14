В Новочеркасске празднование Дня города уложат в три дня

Жители Новочеркасска будут отмечать День города в три дня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Город Новочеркасск Ростовской области отмечает свое 216-летие со дня основания. Празднование решено было уложить в три дня. Первые массовые гуляния пройдут уже сегодня, 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В рамках празднования 14, 15 и 16 мая пройдет открытый турнир по греко-римской борьбе, - говорится в тексте сообщения.

А также, 14 мая жителей Новочеркасска ожидает семейный спортивный праздник "Здоровый город - здоровая страна!" на Аллее Славы, который пройдет с участием детских садов. В домах культуры микрорайонов Октябрьский и Донской отгремят концерты с громкими названиями "Это наш Новочеркасск" и "Город, где родился ты".

В субботу, 15 мая в спортивной школе олимпийского резерва № 2 запланировано провести первенство по гандболу, а в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром-Детям" - первенство по волейболу. Оба мероприятия продолжатся и 16 мая. В сквере имени М.И.Платова будет располагаться выставочная экспозиция "Красна изба углами, а город мастерами". В Александровском саду также можно будет побывать на выставке картин, фото и изделий народного творчества. В казачьем эколого-биологическом центре пройдет реконструкция закладки первого камня Матвеем Платовым в 1805 году. В Александровском саду можно будет стать участником мастер-класса по живописи.

И, наконец, в воскресенье, 16 мая, в доме культуры Ключевое состоится праздничный концерт Академического хора казачьей столицы.

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