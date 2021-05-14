В Зерноградском районе серьезное ДТП унесло жизни двух человек

Столкновение было жестким, тяжелые травмы получили водитель и пассажир Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Зерноградском районе «ВАЗ-21070» врезался в дерево. ДТП унесло жизни сразу двух человек. Об этом сегодня, 14 мая, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла несколько дней назад, рано утром 11 мая. По предварительным данным, в поселке Кленовый на улице Макаренко машина слетела на обочину дороги и въехала в дерево. О том, почему это произошло и какие действия предпринимал 42-летний водитель, в Госавтоинспекции не уточнили.

Известно, что столкновение было жестким, тяжелые травмы получили водитель и пассажир, который находился на переднем сидении. Они оба скончались на месте.

Ранее под Батайском легковушку зажало между двумя большегрузами. В дорожном происшествии погиб один человек, еще трое пострадали.