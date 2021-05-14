В Ростове-на-Дону отремонтируют тротуары

На работы выделили больше 40 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти донской столицы выделили из бюджета 47 миллионов рублей на то, чтобы привести в порядок тротуары. Об этом в своем официальном аккаунте в «Инстаграме» сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Из этой суммы 13 миллионов рублей потратят на оперативное устранение деформации тротуарных участков, которые выявляются по обращениям граждан и в ходе мониторинга. В настоящее время идут конкурсные процедуры.

Еще 34 миллиона направят на тротуары, находящиеся в наиболее проходимых местах. Подрядные организации капитально отремонтируют тротуары по 15 адресам. Среди них: ул. Мурманская, ул. Штахановского, ул. Петрожицкого, ул. Таганрогская у монумента «Самолет СУ-27» и другие. Сейчас готовится конкурсная документация на эти объекты.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в Ростове начнут ремонтировать спортивные площадки во дворах домов.

- Мы провели инвентаризацию и составили список из двух десятков спортивных площадок, которые приведем в порядок в ближайшее время. На эти цели из бюджета выделено более 60-ти миллионов рублей, - написал на своей странице в социальных сетях Алексей Логвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спортивные площадки во дворах ростовчан отремонтируют в ближайшее время

На эти цели выделили из бюджета 60 миллионов рублей (подробнее)