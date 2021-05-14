В Ростове суд запретил ликвидацию оператора строительства кинотеатра «Россия»

Тяжбы начались с февраля 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Арбитражный суд Ростовской области запретил ликвидировать ПАО «Киноконцертный комплекс Русь». Информация об этом появилась в электронной картотеке инстанции.

В опубликованных документах сказано, что в иске отказали департаменту имущественно-земельных отношений донской столицы. Это произошло несколько дней назад, 12 мая. Тяжбы шли с февраля 2021 года.

Власти вместе с инвестором - компанией «Ростдонавтовокзал» - создали акционерное общество киноконцертного комплекса еще в декабре 2005 года. Оператор строительства должен был реконструировать кинотеатр «Россия», а также восстановить конструкции и фундамент здания. На это планировали потратить не менее 107,5 млн рублей.

Все работы должны были завершить до 30 октября 2008 года, но инвестпроект так и не реализовали в полной мере. Именно поэтому уже в этом году власти обратились в суд с требованием о ликвидации оператора. Но иск не был удовлетворен.

- Само по себе наличие споров в отношении исполнения инвестиционного договора не свидетельствуют о существенном затруднении деятельности общества. В иске отказать, - постановили в Арбитражном суде.

В апреле этого года департамент имущественно-земельных отношений Ростова также оспорил в Верховном суде возведение отеля на месте кинотеатра «Россия»