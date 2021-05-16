Народный календарь на 16 мая: большая роса предвещает хороший урожай огурцов

Народный календарь на 16 мая Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Народный календарь на 16 мая: наши предки считали, что, если в этот день запели соловьи, весна будет плодородной. Черемуха цвела к холода и мокрому лету. Когда во время цветения черемухи стоит теплая погода, то и в пору посева будет тепло. Чем раньше зацветала черемуха, тем более теплым или жарким должно было стать лето, а осень непременно будет теплой.

Если гуси и утки махали крыльями, то это к буре. Ясный день и большая роса утром сулила хороший урожай огурцов. Если же росы не было, то это к дождю. Если соловьи запели до этого дня – значит, скоро все разом зацветет. Если рыбаки замечали, что цветет черемуха, то для них это было знаком о том, что лещ мечет икру.

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