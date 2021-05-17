В Ростовской области у мужчины нашли автомат, гранаты и 60 граммов марихуаны

Злоумышленник хранил более 300 патронов разного калибра Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области у 44-летнего Октябрьского района нашли наркотики, оружие и боеприпасы. Уже возбуждено несколько уголовных дел. Об этом сегодня, 17 мая, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Во время обыска дома у подозреваемого нашли и изъяли автомат Калашникова, более 300 патронов разного калибра, три гранаты, около 400 граммов пороха, 6 магазинов к автомату и более 60 граммов марихуаны, - уточнили в УТ МВД по СКФО.

Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

В конце апреля с наркотиками, оружием и боеприпасами задержали двоих ростовчан. Известно, что ранее этих подозреваемых уже привлекали к ответственности за разбойные нападения, бандитизм и убийство